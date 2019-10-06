‘Her şeye rağmen şampiyon olacağız’

BUGÜN NELER OLDU

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Gençlerbirliği maçında ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, yöneticiler Yusuf Güney, Kaan Kançal ve İlber Aydemir ile birlikte tribündeki yerini aldı. Kötü futbol nedeniyle moralinin bozulduğu gözlenen Cengiz, karşılaşmanın ardından iseyorumunu yaptı.Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, 6 pozisyonda rakip forvete gol izni vermeyerek bu sezon Süper Lig'de kendisi adına en fazla kurtarış yaptığı maçı çıkardı ve muhtemel bir yenilgiyi önledi. Uruguaylı eldiven; Yukatel Denizlispor, Konyaspor, Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe maçlarında 3'er, Kayserispor ve Kasımpaşa karşılaşmalarında da ikişer kurtarışa imza atmıştı. Muslera, Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG mücadelesinde ise rakibin 8 atağını blokladı.Maçtan bir gece önce gıda zehirlenmesi geçiren Jean Michael Seri, dün akşam yedek soyundu. Fatih Terim'in, bu oyuncunun yerine Selçuk İnan'a görev vermesi ise taraftarın tepkisine neden oldu. İşte sosyal medyada yapılan bazı yorumlar:* Selçuk futbolu bırakmış, ama Fatih hocamız onu bir türlü bırakmıyor.* Selçuk, Mercedes gibi. Kendini zor götürüyor ama antika diye vazgeçilmiyor.* Selçuk İnan istifa...