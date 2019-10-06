Inter Juventus maçı hangi kanalda? İşte dev derbi Inter Juventus maçı canlı anlatımı

Dev maç canlı olarak bu akşam oynanacak. Derbi için İtalya'da nefesler tutuldu. Sezona 6 maçta 6 galibiyet yaşayan siyah mavililer, son 8 yılın şampiyonunu konuk edecek. Futbol severler arama motorlarından "Inter Juventus maçı hangi kanalda?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Inter Juventus maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte Inter Juventus maçı canlı anlatım ve dev derbi hakkında tüm merak edilenler...

INTER JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?

Inter Juventus maçı bu akşam saat 21:45'te oynanacak ve zorlu mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Inter: Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Sensi, Barella, Brozovic, Asamoah; Lautaro Martinez, Alexis Sanchez.

Juventus:: Szczesny ; Cuadrado - Bonucci - De Ligt - Alex Sandro ; Khedira - Pjanic - Matuidi ; Ramsey ; Higuain - Cristiano Ronaldo.