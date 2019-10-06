Kanat isyanı

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Antalyaspor'dan aldığı 1-0'lık mağlubiyetle Kadıköy'deki 15 maçlık yenilmezlik serisi son bulan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal hedefteydi. Kanatlarda Ozan ve Tolga ile başlamasının hata olduğu yönünde eleştirilenTecrübeli çalıştırıcı, kurmaylarıyla yaptığı maç değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:"Rakıbimiz kendi sahasında çok iyi kapandı. Biz bu savunmayı ancak çizgiye inerek açabilirdik.Ancak Victor Moses, Garry Rodrigues ve Hasan Ali Kaldırım gibi kanat özelliği olan üç oyuncumuzdan yoksun mücadele ettik. Dirar da sol bekte olduğu için kanatlarda gerekli etkiyi gösteremedi. Sakatlıklardan kaynaklanan eksikleri en çok bu karşılaşmada hissettik.", Antalyaspor'a yenilmesine rağmen oyunun her yönünde rakibinden üstündü. Ancak orta isabeti konusunda yaşadığı sıkıntılar nedeniyle sahadan puansız ayrıldı.Yüzdenin düşüklüğü pozisyon sayısının az kalmasına sebebiyet verdi. Yüzde 75 topa sahip olan, 44 kez ceza sahasında topla buluşan, yüzde 86 pas isabeti tutturan Fenerbahçe, rakibe giden ortalar nedeniyle sürpriz bir mağlubiyet yaşadı.