SÜPER LİG PUAN DURUMU! Süper Lig 7. Hafta puan durumu ve maç sonuçları

Spor Toto Süper Lig'in 7. Hafta heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Bu hafta iki büyük takım Galatasaray ve Fenerbahçe puanlar kaybederken, farklı sonuçlara açık müsabakalarda bu hafta oynanıyor. Haftanın farklı skor görülen karşılaşmaları; Kasımpaşa 1-4 Konyaspor, Göztepe 4-0 Kayserispor ve Yeni Malatyaspor 5-1 Denizlispor oldu. Öte yanda Galatasaray Gençlerbirliği deplasmanından bir puanla ayrılırken, Fenerbahçe ise sahasında Antalyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Bugün ise Beşiktaş sahasında ligin lideri Alanyaspor'u ağırlayacak. Trabzonspor ise Rizespor'a konuk olacak. Karşılaşmalar öncesi Süper Lig puan durumu merak ediliyor. Sabah.com.tr olarak biz Süper Lig 7. Hafta puan durumu ve maç sonuçlarını sizler için hazırladık…

SÜPER LİG PUAN DURUMU! SÜPER LİG 7. HAFTA PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

Şuana kadar oynanan maç sonuçlarına göre puan durumu böyle şekillendi:

SÜPER LİG 7. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE OYNANACAK MÜCADELELER

4 EKİM CUMA

Yeni Malatyaspor - Denizlispor: 5 - 1

Fenerbahçe - Antalyaspor: 0 - 1

5 EKİM CUMARTESİ

Kasımpaşa - Konyaspor: 1 - 4

Göztepe - Kayserispor:

Gençlerbirliği - Galatasaray:

6 EKİM PAZAR

Sivasspor - Ankaragücü:

Beşiktaş - Alanyaspor:

Gaziantep FK - Başakşehir:

Rizespor - Trabzonspor: