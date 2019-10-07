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A Milli Futbol Takımı'nda mesai başladı

, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda 11 Ekim'de İstanbul'da Arnavutluk ve 14 Ekim'de deplasmanda Fransa ile yapacağı maçların hazırlıklarına başladı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 7.10.2019 20:33
A Milli Futbol Takımı'nda mesai başladı

Riva'da Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanın ilk yarım saati basın mensuplarına açık gerçekleştirildi.

A Milli Takım'da Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir ve Yusuf Yazıcı saha çalışmasına katılmadı.

İspanya'dan kalkan uçakları akşam üzeri İstanbul'a inen ve kampa geç katılan Okay Yokuşlu ile Enes Ünal ise antrenmana yarım saat sonra dahil oldu.

Koşu ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, pas çalışması ile devam etti. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışması yapıldığı belirtildi.

Milli takımın çalışmasını, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve A Milli Takım Sorumlusu Selim Soydan da takip etti.

A Milli Takım, hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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A Milli Futbol Takımı'nda mesai başladı
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