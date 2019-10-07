Beşiktaş 2-0 Alanyaspor: Av mevsimi açıldı

NEREDE KALMIŞTIK!

Beşiktaş'a geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde gelen Burak Yılmaz, 15 maçta 11 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti. Temmuz ayında sağ ayak 5. tarak kemiğinden olduğu ameliyat sonrası uzun süre futboldan uzak kalan Burak, penaltıdan attığı gol ve Diaby'ye yaptığı asistle dünkü mücadelenin yıldızı oldu. Kral, 1-1'lik Başakşehir maçında da penaltıdan gol bulmuştu.

6

Beşiktaş 6 maç aradan sonra galibiyet yüzü gördü. En son 23 Ağustos'ta Göztepe'yi 3-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, ardından oynadığı 4 lig ve 2 Avrupa maçında 2 beraberlik ve 4 yenilgi almıştı.

DEVRE ARASI DUYGUSAL KONUŞTUK

BEŞIKTAŞ Teknik Direktörü Abdullah Avcı, haftanın kendileri adına çok yoğun geçtiğini dile getirdi. Tecrübeli hoca, "Oyuncularımızla hem toplu hem de bire bir görüşmelerimiz oldu. Bazen taktik çalışma yapmazsın, bu hafta da onlardan bir tanesiydi. Devre arası da birkaç teknik-taktik ve duygusal konuşmalarımız oldu. Kazandığımız maç sayısı artarsa iyi olur. Beşiktaş taraftarı en iyi şekilde desteğini hissettiriyor. Bu maça kadar 1 galibiyet almıştık ama bir tane hakaret duymadık. Ben buraya geldiğimde Beşiktaş'ın duygusunu daha fazla hissettim" dedi. Avcı, Dorukhan'la ilgili olarak da "Şampiyonluklar gelir, gider. Önemli olan futbolcunun sağlığıdır" ifadelerini kullandı.

BARIŞTILAR...

Beşiktaş taraftarı, daha önce maçlarda tepki gösterdiği futbolcuları, Alanya galibiyetinin ardından tribüne çağırdı.

ELE PENALTI YOK

63. dakikada Fernandes'in sağdan ceza sahası içine çevirdiği topa Atiba'nın eliyle temasında Alanyaspor penaltı bekledi. Ancak turuncu-yeşilli ekibin itirazları sonucu değiştirmedi. Hakem pozisyonu çarpma olarak değerlendirdi.

ADEM LJAJİC KÜSTÜ!

Adem Ljajic, ilk yarının sonunda oyundan alınmasına kızdı. Boşnak asıllı futbolcu, özel aracıyla stattan ayrılan ilk isim oldu. Ljajic, soruları cevapsız bırakırken taraftarların fotoğraf isteklerini de geri çevirdi.