Çaykur Rizespor 1-2 Trabzonspor: Fırtına'ya yağmur sökmez

'Oynamak çok zordu'

SÖRLOTH: "Bu şartlarda futbol oynamak çok zordu. Buna ilk yarıda ayak uyduramadık ama ikinci yarıda ise yağmurlu sahaya uyum sağladık ve kazandık. İkinci devre takım olarak iyi oynadık ve bu da beni çok mutlu etti."

'Trabzon duruşu gösterdik'

NWAKAEME: "Her iki takım için de çok zor bir maçtı. Yağmur işimizi zorlaştırdı. Benim için de oynamak zor oldu. Ancak sonuç için çok mutluyum. İkinci yarıda takım olarak iyi bir duruş gösterdik ve evimize 3 puanla dönmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu galibiyet ile lige artık farklı bakıyoruz..."

İyi ki hibrit çim varmış

Maçtan 3 saat önce başlayan yağmur, maçın ertelenmesini de gündeme getirdi. Orta hakem Hüseyin Göçek uzun süre zemini inceleyip yetkililerle konuşurken oyuncular da ısınmalarını soyunma odası koridorlarında yaptı. Ancak hibrit zeminin yağıştan daha az etkilenmesi sayesinde karşılaşma oynanabildi.

Uğurcan yine devleşti

Bordo-mavililerin genç file bekçisi rakibin 3 net pozisyonunda kalesini gole kapatarak yine takımını sırtlayan isimlerden oldu...

En 'Baba' dostluk

ÇAYKUR Rizespor ile Trabzonspor taraftarları son dönemde yaşanan tatsız olayların önüne geçmek için hafta içinde adımlar attı, dün de dostluk rüzgarları estirdi. Ev sahibi takım taraftarları, konuklarını şehir girişinde çiçeklerle karşılarken maç öncesinde de iki takım taraftarları birlikte Müslüm Gürses'in unutamadım şarkısını söyledi.

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Bordo-mavililerin golünde asistin sahibi Daniel Sturridge, 10 Mart 2019'daki Burnley maçının ardından 9 karşılaşma sonra ilk kez gole katkı yaptı.

Novak da sakata geldi!

Mücadelenin 31. dakikasında bordo-mavililer bir sakatlık şoku ile daha sarsıldı. Bir pozisyon sonrası sağ kasığından sakatlanan Filip Novak, oyuna devam edemezken yerine Doğan Erdoğan dahil oldu.

Aynı kadro zaferi getirdi

TEKNIK direktör Ünal Karaman, Çaykur Rize deplasmanında Beşiktaş maçı kadrosunu değiştirmedi. Karaman, 6. haftada Beşiktaş'ı farklı geçen takımdan, 4 oyuncusunu Basel maçında dinlendirip Kamil Ahmet, Pereira, Sosa ve Nwakaeme'yi kulübede tutmuştu. Dün Rize karşısında 4 oyuncusunu da ilk 11'e geri çağıran Karaman; Campi, Doğan, Avdijaj ile Sturridge'i yedeğe aldı.

'Artılarımız fazlaydı'

Karaman: "Yağmur sahanın zeminini ağırlaştırdı ve işimizi zorlaştırdı ama son ana kadar maçı bırakmadık ve kazandık."

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, "Şunu maçtan sonra söyleyebiliriz; aslında normal şartlarda ideal bir sürenin çok altında bir zamanla burada sahaya çıktık. Yağmur da sahanın zeminini ağırlaştırdı ve işimizi zorlaştırdı. Her şeye rağmen son ana kadar maçı bırakmama, oyuna asılma bizim için artıydı. Sevindirici bir galibiyet oldu" diye konuştu. Bordo-mavili teknik adam, ilk yarıda sakatlanıp oyundan çıkmak zorunda kalan Novak için de, "Şu anda bir şey söylemem zor. Novak'ın son durumunu sağlık kontrolünden sonra daha iyi öğrenebiliriz. Kendisinin maç öncesi de bir sıkıntısı vardı. Hosseini de maç içinde bir sıkıntı yaşadı" dedi. YUNUS EMRE SEL