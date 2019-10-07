Fenerbahçe, Dirar için Hasan Ali Kaldırım'ı bekliyor

Fenerbahçe'nin Faslı yıldızı Nabil Dirar, ameliyat için gün sayıyor. Kasığındaki fıtığa rağmen fedakarlık yaparak Hasan Ali'nin yokluğunda sol bek oynayan Dirar'la ilgili karar bu hafta içerisinde verilecek. Teknik heyet, ayak tabanındaki sorunu gidermek için New York'a giden Hasan Ali'den yanıt bekliyor. Hasan'ın, milli aranın ardından 20 Ekim'de oynanacak Yukatel Denizli maçıyla birlikte takıma dönebileceği yönünde haber alınırsa, Nabil Dirar hemen kasık fıtığı ameliyatı olacak. Faslı oyuncunun ameliyat sonrası sahalara dönüşünün bir ayı bulabileceği bildirildi. Hasan'ın sakatlığı nedeniyle ameliyatını erteleyen Dirar, bu süreçte sol bekteki sıkıntıya ilaç olmuştu.

Dirar 7 lig maçının tamamında 90 dakika mücadele etti. 2 gol attı.

24 AY TAKSİTLE TAM ÜYELIK

FENERBAHÇE yönetimi, temsilci üyelere tam üyelik için kampanya başlattı. 1 Ekim'de başlayan yeni kampanyayla, 31 Aralık'a kadar başvuran temsilci üyelere 8 bin TL vade farksız kredi imkanı sunuldu. Bu krediyle 24 ay taksitle tam üye olunabilecek. Aradaki 8 bin TL farkı ödeyen üyelerin oy hakkı olacak. Kampanya 31 Aralık tarihine kadar devam edecek.

BEDEN YAŞI 21 AKIL YAŞI 40

F.BAHÇE'NIN genç file bekçisi Altay Bayındır, 1-0'lık Antalyaspor mağlubiyetine rağmen maça damga vurmuştu. Teknik direktör Ersun Yanal, oyuncusuna övgüler yağdırdı: "Performansı değil hareketleri de olgun. 21 yaşında olmasına rağmen olgunluk olarak 40 yaşında gibi. F.Bahçe kalesine kendisini hazırlamış. 'Akıl yaşta değil başta' sözünün hayat bulmuş hali. Bu yaşta böyle bir seviyede kaleci Avrupa'nın çoğu takımında yok. Bu takımın önemli bir değeri olması için üzerimize düşeni yapmalıyız."