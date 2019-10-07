Şenol Güneş'ten Abdullah Avcı'ya yanıt

BUGÜN NELER OLDU

A MILLI Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Tivibuspor'a şöyle konuştu: "Ben Beşiktaş'ın bağrından yetişen biri değilim. Dışarıdan gelen biri olarak Beşiktaş'a ait olma duygusunu hissettiren taraftarlar.Abdullah Avcı iyi bir karakter ama şu an bunalımda.Bazen söylemleri başka yerlere gitse de, bizi eleştirse bile bizim öğrencimizdir. Hatta biraz daha opsiyon vereyim, 3-5 maç daha kötü giderse o sorumluluğu ben alırım, yeter ki o ve takım iyi olsun, ben sevinirim o zaman." Bu arada A Milli Takım, 2020 Avrupa Şampiyonası elemelerinde 11 Ekim Cuma günü İstanbul'da Arnavutluk, 14 Ekim Pazartesi de deplasmanda Fransa ile oynayacağı karşılaşmalar için bugün Riva'da Hasan Doğan Tesisleri'nde toplanacak.basın toplantısı düzenleyecek.