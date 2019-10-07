Serdal Adalı: Laf olsun diye seçime girmem

BEŞIKTAŞ İkinci Başkanı Serdal Adalı, Başkan Fikret Orman ile birlikte Dorukhan'ı ziyaret etti. Hastane çıkışında Adalı şu açıklamaları yaptı: "Beşiktaş'a adaylık açıklamak kolay değil. Yararlı olacaksam aday olurum. Ama laf olsun diye seçime girmeyi düşünmüyorum. Sorunlar üzerinde çalışıyoruz. Şu an ikinci başkanım. Sorunların ne olduğunu biliyorum. Bilmiyordum deme şansımız yok. İnce eleyip sık dokuyoruz, başarılı olabileceğimize inanıyorsak adaylığımızı açıklarız."

City'ye ağır şok!

İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Wolverhampton, son şampiyon Manchester City'yi 2-0 mağlup etti. Manchester City, Beşiktaş'ı 1-0 yenen Wolverhampton'ı ağırladı. Wolverhampton, Traore'nin 80 ve 90+4'üncü dakikada attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı ve Manchester City'ye bu sezon ligdeki 2. mağlubiyetini yaşattı.

Alanyaspor isyanda

ALANYASPOR'DA Başkan Hasan Çavuşoğlu, hakem Arda Kardeşler'in kararlarına tepki gösterdi. Çavuşoğlu, "Ne hakemler ne de başkası hakkında konuşan biri değilim ama yorumcular sahada ne olduğunu konuşmaya başladı. Ben takımımı kutluyorum" diye konuştu.