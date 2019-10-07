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maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

2020 Avrupa Futbol Şampiyonasına katılma açısından büyük önem taşıyan karşılaşmada , Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda 'u ağırlayacak. Futbolseverler hangi kanalda? sorularının cevabını araştırıyor. H Grubunda lider konumda bulunan millerimiz şimdiye dek yalnızca deplasmanda İzlanda'ya mağlup oldu. Önce Arnavutluk'u yenip sonra da Fransa deplasmanından bir puan alıp rahatlamak isteyen millilerimize kötü haber Dorukhan Toköz'den geldi! İşte kritik maç hakkındaki son bilgiler...

Giriş Tarihi: 7.10.2019 09:56
Türkiye Arnavutluk maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Şenol Güneş yönetiminde EURO 2020 elemelerinde H Grubu'nda bir tek İzlanda'ya mağlup olan milli takımımızda hedef büyük! Deplasmanda 'u ve Moldova'yı, evinde ise Fransa, Andorra ve Moldova'yı mağlup eden , şimdi de Kadıköy'de Arnavutluk'u ağırlayacak. Türkiye Arnabutluk maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? sorusu ise en çok araştırılan konulardan biri olarak dikkat çekiyor. Beşiktaş forması giyen Dorukhan Toköz de dün Alanyaspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası milli takım kadrosundan çıkarıldı.

TÜRKİYE ARNAVUTLUK MAÇI NE ZAMAN HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

Türkiye ile Arnavutluk arasındaki bu önemli mücadele 11 Ekim Cuma akşamı 21:45'te başlayacak. Avrupa Şampiyonası için oldukça kritik olan bu mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

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Türkiye Arnavutluk maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?
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