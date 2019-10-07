Türkiye Arnavutluk maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Şenol Güneş yönetiminde EURO 2020 elemelerinde H Grubu'nda bir tek İzlanda'ya mağlup olan milli takımımızda hedef büyük! Deplasmanda Arnavutluk'u ve Moldova'yı, evinde ise Fransa, Andorra ve Moldova'yı mağlup eden Türkiye, şimdi de Kadıköy'de Arnavutluk'u ağırlayacak. Türkiye Arnabutluk maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? sorusu ise en çok araştırılan konulardan biri olarak dikkat çekiyor. Beşiktaş forması giyen Dorukhan Toköz de dün Alanyaspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası milli takım kadrosundan çıkarıldı.

TÜRKİYE ARNAVUTLUK MAÇI NE ZAMAN HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

Türkiye ile Arnavutluk arasındaki bu önemli mücadele 11 Ekim Cuma akşamı 21:45'te başlayacak. Avrupa Şampiyonası için oldukça kritik olan bu mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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