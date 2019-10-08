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A Milli Takım hazırlıklarını sürdürdü

, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde Arnavutluk ve Fransa ile yapacağı H Grubu maçlarının hazırlıklarını sürdürdü.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 8.10.2019 21:36
A Milli Takım hazırlıklarını sürdürdü

Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenman yağmur altında gerçekleştirildi.

Yarım saati basına açık olan idmanda, futbolculardan Emre Belözoğlu takımdan ayrı koşu yaptı.

Isınma hareketleri ve koşu ile başlayan idman, pas çalışması ile devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildiği belirtildi.

Şenol Güneş'ten uyarılar

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, antrenmanda oyuncularını sık sık uyardı.

Pas çalışmasını zaman zaman durduran Güneş, oyuncularını daha hızlı pas yapmaları ve boş alanlara topu göndermeleri konusunda ikaz etti.

A Milli Takım, hazırlıklarını yarın akşam gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

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A Milli Takım hazırlıklarını sürdürdü
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