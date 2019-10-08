Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a övgü: Yolundan ilerliyoruz

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın Öznur Kablo ile yaptığı sponsorluk anlaşması töreninde konuşan Başkan Ali Koç, selefi Aziz Yıldırım'ı övdü. Hedeflerinde daha büyük sponsorluklar olduğunu ifade eden Koç, "Pek çok rakibimizin mecburen küçülmeye gittiği ortamda Aziz başkanın da ortaya koyduğu vizyon içerisinde büyük bir kulüp olma durumunda elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" dedi.

MAAŞLAR NASIL ÖDENECEK!

'Bu gemi nasıl yüzecek, maaşlar nasıl ödenecek' diye düşündüklerinin altını çizen Koç, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hiçbir kulüp için 2019-2020 yılı kolay değil. Bazen taraftarlarımız kızıyorlar amatörleri bırakın, futbola odaklanın diye. Bu bir anlayış ve duruş. Buralara yapılan yatırımları alıp futbola yatırma durumu yok Finansal Fair Play'den dolayı."

Fenerbahçe Öznur Kablo!

F.Bahçe Kadın Basketbol Takımı'na sponsor olmaktan dolayı mutlu olduklarını belirten Öznur Kablo Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Balarısı, "Bu sezon Fenerbahçe Öznur Kablo'nun yer alacağı tüm kulvarlarda başarılı olacağına inanıyorum. Birbirimizle kenetlenerek ligde ve Avrupa'da şampiyonluk yaşanacağından şüphem yok" dedi.