Beşiktaş: Sakatlıklar zeminden değil, hırstan

Beşiktaş'ta bu sezon saha sonuçları kadar sakatlıklar da büyük can sıkıntısı yarattı. Alanyaspor'u 2-0 yenip milli araya moralli giren siyah-beyazlılarda Dorukhan, N'Koudou ve Oğuzhan'ın sakatlıkları üzüntü yarattı. Maçtan bir gün öncesine kadar sorunu bulunmayan Beşiktaş'ta, ilk sakatlığı Gökhan Gönül adalesinden yaşamıştı.

Aytemiz Alanyaspor karşısında 3 sakat daha veren Kartal'da sorun için ilginç bir neden bulundu. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nin zeminin stattan da iyi olduğunu ifade eden yöneticiler, Vodafone Park'ın da kendini toparladığını ve problemin futbolcuların kazanma arzusundan dolayı ortaya koyduğu fazla efordan kaynaklandığını belirttiler.

DETAYLI İNCELEME OLACAK

Teknik heyet ise milli arada sağlık sorunlarıyla ilgili detaylı inceleme yapacak. Üst üste yaşanan adale sakatlıkları için sağlık heyeti ile de görüşülüp, oyuncuların durumu incelenecek ve antrenman verileri ile birlikte tüm metotlar gözden geçirilecek.

SAKATLAR LİSTESİ

DORUKHAN TOKÖZ'E BAŞARILI OPERASYON

Aytemiz Alanyaspor maçında sağ dizinden sakatlanan Dorukhan Toköz, Acıbadem Fulya Hastanesi'nde doktor Sarper Çetinkaya tarafından ameliyat edildi. Kulüpten yapılan açıklamada genç oyuncunun diz kapağına kıkırdak onarımı operasyonu uygulandığı bildirildi.