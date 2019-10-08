Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Beşiktaş’ta sahne başkan adaylarının

’ta sahne başkan adaylarının

Giriş Tarihi: 8.10.2019
Beşiktaş’ta sahne başkan adaylarının

BEŞIKTAŞ'TA kongre haftasına girilirken artık gözler başkan adaylarına çevrildi. Beşiktaş'ta hali hazırda İkinci Başkan olarak görev yapan Serdal Adalı listelerin verileceği son gün olan perşembe günü adaylığını açıklayacak. Ahmet Nur Çebi'ye ise ekibinin son gün değil bugün için adaylığını açıklaması yönünde baskı yaptığı belirtildi. Olağanüstü Seçim'e girmek için yeterli imzaları toplayan İsmail Ünal'ın da adaylığını açıklaması an meselesi. Hürser Tekinoktay ise 250 imzayı tamamlamak için çalışıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş’ta sahne başkan adaylarının
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN