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Diriliş Anadolu

Süper Lig’de ilk 7 haftada ortaya çıkan tablo yeni bir dönemin sinyalini verdi. 'un lider, Sivasspor'un ikinci sırada olduğu ligimizde 3 Büyükler, 39 sezon sonra ilk dördü göremedi.

TANER KARAMAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 8.10.2019
Diriliş Anadolu

Süper Lig'de ilk 7 haftayı Alanyaspor liderlik koltuğunda geçti. Üç Büyükler ise uzunca bir süre ilk 4'e giremedi. Ligde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş 7. haftalar itibarıyla 39 sezon sonra ilk 4'ü göremezken, Anadolu takımları ön plana çıktı.

Lider Alanyaspor'u ligde Sivasspor takip ederken, üç büyükler toplamda kazanabilecekleri 63 puanın sadece 29'unu alabildi. Bu değer geçtiğimiz sezonun aynı döneminde 36, bir önceki sezonun aynı döneminde ise 44 olmuştu. Bu sezon 7 haftada Beşikaş 8, Galatasaray 10, Fenerbahçe ise 11 puan alabildi. Anadolu takımlarının üstün futboluyla geride kalan haftalarda gol krallığı yarışında da yine Üç Büyükler üst sıralarda bulunamadı. Malatya'dan Jahovic (7) ilk sırayı alırken, Alanyaspor'dan Cisse (6) ikinci sırada bulundu.

Süper Lig'de 7. haftalar dikkate alındığında 1979-1980'de Beşiktaş 8, Fenerbahçe 9, Galatasaray da 16. ve son sırada yer alıyordu.

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