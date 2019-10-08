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Başkanı 'den açıklaması

Başkanı , son dönemde 'le aralarında sorun olduğuna yönelik çıkan haber ve yapılan yorumlarla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 8.10.2019 16:57 Güncelleme Tarihi: 8.10.2019 17:04
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Fatih Terim açıklaması

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, son dönemde Fatih Terim'le aralarında sorun olduğuna yönelik çıkan haber ve yapılan yorumlarla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Mustafa Cengiz'in sözlerinden öne çıkanlar şunlar oldu:

"Bir bardak suda nasıl fırtına kopartıldığını, belli şer cephelerinin, tabiri caizse lağım farelerinin nasıl saldırdığını, gerek yönetimimize gerek hocamıza şaşkınlıkla izledik. Bana intikal edenlerin tamamını hukuka sevk ettik. Bu ülkede hukuk adalet var ise bu yaratılmak istenilen algıyı kıracaktır buna inanıyoruz. Biz başarılara, şampiyonluklara odaklanan bir camiayız. Hocamızla aramızda en ufak bir sorun yok. Fatih hocamız dünya çapında bir isim, onun değerini biliyoruz. Sahada ölümüne mücadele eden bir Galatasaray olmasını diliyorum."

Galatasaray'da Fatih Terim ve Mustafa Cengiz arasında problem mi var?

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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Fatih Terim açıklaması
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