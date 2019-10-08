Mustafa Cengiz'den Fatih Terim açıklaması: Aramızı bozamazlar

Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz ile teknik direktör Fatih Terim dün sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi. Aralarında gerginlik olduğu iddia edilen ikili tam 2 saat toplantı yaparken arada sorun olmadığı açıklaması yapıldı. Gençlerbirliği maçı sonrasında Fatih Terim'in yaptığı "Ben konuşmayayım, sonra ceza alıyorum. Biraz da ceza almayanlar konuşsun" sözlerinin ardından başkan Mustafa Cengiz de önceki gün "Herkes vazifesini yapsın" diyerek polemiğe devam etmişti.

BAŞKAN CENGİZ SABAH SPOR'A KONUŞTU

HERKES, ikili arasındaki yeni demeç savaşını beklerken, dün yapılan görüşme ile yaşanan sürece nokta koyuldu. Başkan Mustafa Cengiz görüşme ile ilgili olarak SABAH SPOR'a, "Hocamız Fatih Terim ile aramızda hiçbir problem yok. Söylenenler doğru değil. Konu çok abartılıyor. Aramızı kimse bozamaz. Lider Alanyaspor ile aramızda sadece 4 puan fark var. Ayrıca Yeni Malatya ve Konya maçlarında 3 puan elimizden kaçtı. Orada kaybedilen 4 puan olmasa şimdi zirvedeydik. Futbolda böyle sonuçlar var" sözleri ile gerginlik haberlerine noktayı koydu.

YEMEK OPERASYONU!

BAŞKAN Mustafa Cengiz-Fatih Terim zirvesinde dün ilginç bir gelişme daha yaşandı. Terim, cezalı olduğu Türk Telekom Stadı'ndaki Kasımpaşa ve Fenerbahçe maçlarında locada otururken yemek tercihini Koç grubuna ait Divan Restoran yerine forma sponsoru Terra Pizza'dan yana kullanmıştı. Bazı taraftar grupları da Terim gibi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a ait firmayı protesto etmiş ve yönetimden gereğini yapmasını istemişti. Mustafa Cengiz bu çağrıya cevapsız kalmadı ve sarı-kırmızılı yöneticiler Divan Restoran'la önceki yıllarda imzalanmış anlaşmayı feshetmek için girişimlere başladı. Tazminat durumu söz konusu olduğu için sözleşme fesih görüşmelerinin devam ettiği öğrenildi.