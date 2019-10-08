Peter Crouch: Benim golüm CR7'nin golünden güzel

Futbola geçen sezon veda eden İngiliz futbolunun önemli golcülerinden Peter Crouch, 2006'da Liverpool formasıyla Galatasaray'a attığı röveşata golünün Ronaldo'nun 2018'de Juventus'a attığı golden daha güzel olduğunu söyledi.

Crouch, "Birçok açıdan dürüst olmak gerekirse benim golüm daha güzel. Ronaldo'nun golü teknik olarak daha zordu; çünkü top biraz daha yüksekti" dedi. 2.02'lik Crouch, "Ben röveşata gollerini severim. Galatasaray'a attığım gol ise favorimdir. Röveşata derseniz ya dalga konusu olursunuz ya da efsane... Ben her ikisi de oldum. Trinidad Tobago maçında denedim, dalga konusu oldum" diye konuştu.