Şenol Güneş: Destek lazımsa adımı kullanabilir

A Milli Takım'ın Euro 2020 yolunda önce Arnavutluk ardından da Fransa ile oynayacağı grup maçları öncesinde teknik direktör Şenol Güneş açıklamalarda bulundu. Arnavutluk maçının finallere gitmek için çok önemli olduğunu belirten Güneş, erkenden bilet almak için çabaladıklarını da vurguladı. Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın kendisine yönelik sözlerine de yanıt veren Güneş, "Büyük kulüpler büyük hocalar barındırırlar, o koltuğa geldiğinde bazen büyütür bazen küçültürsünüz. İfadelerinin bana olduğunu düşünmüyorum, öğrencimdir saygısızlık yapacağını düşünmüyorum. Adriano ve Caner için söyledi. Moral bozukluğu içerisinde yaptığı bir ifadeydi. Keşke hep mutlu olsa. Orada adımı anmak istemiştir, 3-5 maç daha desteğe ihtiyacı varsa adımı kullanabilir. Her şey bittiğinde, Avrupa Şampiyonası'na gittiğimizde Avcı'yı da getirip beraber her şeyi konuşuruz" yorumunu yaptı.

'KADIKÖY'DE SICAK KARŞILANIYORUM'

"ŞÜKRÜ Saraçoğlu'nda yaşanan olayda acıyı çeken, yaşayan benim. Fenerbahçe'nin sahasında her maça gidiyorum, sıcak karşılanıyorum taraftar tarafından, hiçbir sorun yok. O maçta olan, yapanın yanlışıydı. Herhalde bir daha gelmemesi gerekiyor stada, onlara prim tanımamak gerekiyor. Kötüleri örnek vermeyelim, iyileri örnek verelim."

'SUAT, TÜRKIYE'YI YAN CEBINE KOYMUŞ'

ALMAN Milli Takımı'na davet edilen Suat Serdar'ın durumu da Güneş'e soruldu. Deneyimli teknik adam 22 yaşındaki oyuncu için çok çalıştığını açıklarken, "Suat Serdar ile yazın kampa gittim, babasıyla da kendisiyle de görüştüm. Sırf Suat için 3 Schalke maçına gittim. Evrakları bekledik ama gelmedi. Oraya alınmayacağı söylenmişti daha önce ama demek ki bizi yan tarafta tercih olarak tutmuş" diyerek süreci anlattı.

HAYALİMDİ...

Güneş, Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün'ün kendisine hediye ettiği otobüs maketini kabul ederken bir de anısını anlattı. Gençliğinde hep otobüsü olmasını istediğini ve otobüsü çalıştırıp para kazanmayı hedeflediğini ancak bunu yapamadığını söyledi.

'MAÇA MİLLİ FORMAYLA GELİN'

TEKNİK patron Şenol Güneş, taraftarlardan milli maça takım formaları ile gelmemelerini istedi. Herkesi milli formayı giymeye çağıran Güneş, "Bir ailenin üç çocuğu varsa birini seviyor diğerini sevmiyor olmaz. Kırmızı-beyaz güzel bir renk, ambiyans daha güzel oluyor, milli formalarla gelsinler" çağrısında bulundu.

SOYDAN: YAPMAMAM GEREKEN HAREKETTİ

FENERBAHÇE-Antalyaspor maçında tartışmalı penaltı pozisyonunda protokolde ayağa kalkıp hakeme tepki gösteren ve SABAH Spor'un haberiyle Türkiye'nin gündemine oturan TFF yöneticisi Selim Soydan öz eleştiride bulundu: "Ben göreve geldiğimde ceketimi çıkardım ama F.Bahçe sevgimi kalbimden sökemezler. Her kulübe eşitim. Evet hatalıydım, yapmamam gereken bir tepkiydi."

Milli Takım, Arnavutluk ve Fransa ile yapacağı maçın hazırlıkarına Riva'da başladı. Emre Belözoğlu, Burak, İrfan Can, Mahmut ve Yusuf Yazıcı saha çalışmasına katılmadı.

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Euro 2020 elemelerinde H grubunda mücadele eden Türkiye, 5 galibiyet ve 1 yenilgi ile 15 puan topladı ve lider durumda...

MERCEDES-BENZ'LE DEVAM

1996'dan bu yana TFF'nin sponsorları arasında yer alan Mercedes-Benz Türk ile yeni anlaşma yapıldı. Dün Riva'daki törene Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri, teknik heyet ve futbolcular katılırken 2023'e kadar imzalar da atıldı.