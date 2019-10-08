Türkiye Arnavutluk maçı ne zaman? Avrupa Şampiyonası Türkiye Arnavutluk maçı hangi kanalda ve saat kaçta oynanacak?

Avrupa Şampiyonu Elemelerinde H grubunda 7. Maçına çıkacak olan millilerimiz sahasında Arnavutluk ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler karşılaşma öncesi 'Türkiye Arnavutluk maçı hangi kanalda' sorusunun yanıtını araştırıyorlar. Karşılaşmadan mutlak galibiyet ile ayrılmak isteyen millerimiz, Fransa ile verdiği liderlik yarışında bu hafta öne geçme fırsatı yakalayabilir. 7. Maçlarda Fransa ile İzlanda karşı karşıya gelecek. Fransa ve milli takımımız 15 puanla liderlik koltuğunu paylaşırken, Türkiye bu sayede farkı açma şansına sahip olabilir. Peki, Türkiye Arnavutluk maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?' İşte bu soruların yanıtları…

TÜRKİYE ARNAVUTLUK MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA VE NE ZAMAN?

Avrupa Şampiyonası Elemeleri H grubunda 7. Maçına çıkacak olan milli takımımız galibiyet alarak liderlik koltuğunu korumak istiyor. Türkiye Arnavutluk maçı ile ilgili tüm detayları haberimizin içerisinden öğrenebilirsiniz…