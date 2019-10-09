A Milli Takım'dan Dorukhan Toköz'e ziyaret

A Milli Takım oyuncuları dün Dorukhan Toköz'e moral ziyaretinde bulundu. Beşiktaş-Alanyaspor maçında sakatlanan ve diz kapağından önceki gün ameliyat olan genç oyuncu için teknik heyet ve oyuncular hastanenin yolunu tutarken duygusal anlar yaşandı. Teknik direktör Şenol Güneş'in sözleri ile duygulanan Dorukhan, kaptan Emre Belözoğlu'nun konuşması ile birlikte de gözyaşlarına engel olamadı.

Kendisinin geçirdiği zor günleri hatırlatan kaptan Emre, "Kariyerim boyunca sakatlıklarla uğraştım. 39 yaşındayım. Sakatlık süreçlerinde moralini yüksek tutmak en önemlisi. Sen gencecik aslan gibi futbolcusun. Tahmin edilenlerden önce sahaya döneceğine inanıyorum. Eskisinden daha güçlü olacaksın. Hem Beşiktaş'a hem de Milli Takım'a hizmetler vereceksin. Buna nazar olarak bak. Sen Türkiye'nin en değerli oyuncularından birisin, moralini bozma. Biz ve tüm Türkiye senin yanındayız" dedi. Bu sözlerin ardından Dorukhan da ağlarken takım arkadaşları genç oyuncuya öperek destek oldu.

'Söz veriyorum çok çalışacağım'

Ameliyatı sonrasında Dorukhan Toköz ilk kez konuştu. En kısa sürede futbol sahalarına dönmek istediğini Instagram hesabından açıklayan 23 yaşındaki oyuncu, "Eskisinden daha iyi bir şekilde döneceğim, en azından dönmek için her şeyimi vereceğim. Sizlere bunun için söz veriyorum" paylaşımında bulundu.

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