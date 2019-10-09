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Son dakika! 'dan flaş açıklamalar

Başkanı Fikre Orman, Vodafone Park'ta düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 9.10.2019 11:48 Güncelleme Tarihi: 9.10.2019 11:58
Son dakika! Fikret Orman'dan flaş açıklamalar

Beşiktaş'ta seçime günler kala Başkan Fikret Orman yeni bir sponsorluk anlaşması dolayısıyla basının karşısına çıktı. Siyah-beyazlılarla Özersoylar Grubu arasında Vodafone Park'ta iş birliği anlaşmasına imza atıldı.

İmza töreni sonrası Fikret Orman'a 13/20 Ekim tarihlerinde yapılacak olağanüstü genel kurulda aday olup olmayacağı soruldu. İşte Fikret Orman'ın açıklamaları...

"Ben söyleyeceklerimin hepsini o günkü basın toplantısında söyledim. Neden, niçin olduğunu söyledim. O günden bugüne kadar da aynı noktadan hiçbir değişikliğim yok. Çok net konuştum. İnsanlar benim düşüncelerimi tekrar merak ediyorlarsa lütfen eski basın toplantısını bulsun izlesinler. Olağanüstü seçimli genel kurulda yeniden aday olmayacağım."

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Son dakika! Fikret Orman'dan flaş açıklamalar
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