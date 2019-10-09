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EURO 2020 Arnavutluk maçı ne zaman? Türkiye Arnavutluk maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa Şampiyonası Elemelerinde milli takımımız ev sahipliği yapacağı mücadelede Arnavutluk ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi futbolseverler ‘ Arnavutluk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda’ sorularının yanıtını arıyorlar. Grup liderliği için son Dünya Kupası şampiyonu Fransa ile başa baş verdiğimiz mücadele öncesinde galip gelmek isteyen milleler, 8. Haftada oynanacak Fransa maçına kafası rahat bir şekilde çıkmak istiyor. Peki, Türkiye Arnavutluk maçı ne zaman? Sabah.com.tr olarak bu soruların yanıtlarını sizler için hazırladık…

Giriş Tarihi: 9.10.2019 14:17
EURO 2020 Türkiye Arnavutluk maçı ne zaman? Türkiye Arnavutluk maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa Şampiyonası H Grubu 7. Maçında milli takımımız sahasında Arnavutluk'u ağırlayacak. Hem Türkiye'den hem dünyadan futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma öncesi Türk futbolseverler 'Türkiye Arnavutluk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda' sorularının yanıtını araştırıyorlar. Grup liderliğini paylaştığımız Fransa ile oynanacak olan bir sonraki maç öncesinde Arnavutluk'u devirmek isteyen milliler kupada doludizgin devam ediyorlar. Gruplarda oynanan 6 maçın 5'ini kazanan Türkiye, tek mağlubiyetini İzlanda'ya karşı aldı. Peki, EURO 2020 Türkiye Arnavutluk maçı ne zaman? İşte bu soruların yanıtları…

TÜRKİYE ARNAVUTLUK MAÇI NE ZAMAN? TÜRKİYE ARNAVUTLUK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Avrupa Şampiyonası Elemeleri H grubunda 7. Maçına çıkacak olan milli takımımız galibiyet alarak liderlik koltuğunu korumak istiyor. Türkiye Arnavutluk maçı ile ilgili tüm detayları haberimizin içerisinden öğrenebilirsiniz…

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