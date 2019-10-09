Mustafa Cengiz: Fatih Terim bizim onurumuz, gururumuz, ikonumuzdur

Fatih Terim'le aralarında sorun olduğu ve tecrübeli çalıştırıcıyı göndermek istedikleri iddialarına yanıt veren Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Bizim tek derdimiz Terim olsun. Hocamız, bizim onurumuz, gururumuz, ikonumuzdur" ifadelerini kullandı. Cengiz şöyle devam etti: "Lağım fareleri, yönetime ve hocamıza saldırmaya başladı. Bir bardak suda fırtına koparıyorlar. Görüş ayrılıkları tabii ki olacak. Biz Fatih Terim ile oturup 5 dakika konuşalım, işleri çözeriz. 'Herkes işine baksın' derken Fatih hocamızı değil Emlak Konut, Ziraat Bankası gibi şeyler kast ettim. Biz kendisine asla müdahale etmedik, bundan sonra da etmeyiz. Zaten hiçbir branşta etmiyoruz ama Fatih Terim'e asla… Biz berabere kalınca ortalık yangın yeri… Rakiplerimiz bile galip gelmiş gibi seviniyor. Herkes hocamıza destek olmalı. Galatasaray'ı yıpratmaya çalışmak boşa gayrettir. Buradan size ekmek yok."



Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, cenaze namazında Şükrü Hanedar ve yakınlarının acılarını paylaştı.

Birlikte saf tuttular

G.Saray A Takımı İdari Direktörü Şükrü Hanedar'ın vefat eden babası Ömer Hanedar, Beylerbeyi Hamid-i Evvel Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Mustafa Cengiz ve Fatih Terim, cenaze namazında yan yana saf tuttu.