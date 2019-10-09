Sinan Vardar: Ben olsam kendimi ibra ettirmem

Daha önce de söyledim, bir kez daha söylüyorum; biz Vardar ailesi olarak her kim Fikret Orman ve yönetiminden hesap sorarsa ona destek oluruz.

Abisi olarak ona söylüyorum; Devletin ilgili kurumlarına başvursun, kulübü denetlesinler. Hiçbir şey çıkmazsa kendisini sırtımda taşırım.

Beşiktaş'ta seçimli olağanüstü genel kurul için artık geri sayıma geçildi. Siyah-beyazlı kulüpte daha önce yöneticilik yapmış olan, camianın önemli isimlerinden iş adamı Sinan Vardar, birçok konuda SABAH'a gündemi değerlendirdi. İşte Vardar'ın ifadeleri: Daha önce de söyledim, yine söylüyorum biz Vardar ailesi olarak "Kim Fikret Orman yönetiminden hesap sorarsa ona destek oluruz. Aksi takdirde oy vermeyiz. Bunu seçim açıklamalarında ilk madde olarak söylemeyen bizden bir tane oy alamaz. Çıkan adaylar bu konuda hassas olmalı. Beşiktaş'ın 4- 5 ay içerisinde yaklaşık 100 milyon Euro'ya (639 milyon TL) ihtiyacı var.

AHMET NUR ÇEBI ADAYLIĞINI KOYMALI

Ay sonuna kadar da 14 milyon Euro'ya ihtiyaç var. Çevresi, Fikret Orman'a, 'Bırakma' diyor ama her zaman sorumlu başkandır, iyiler de kötüler de ona sorulur. Diğer adaylar beni de arıyor ama ciddi bir para sıkıntısı olduğu için yönetim oluşturmada zorlanıyorlar. Camiada akil ve ekonomisi düzgün insanların kırgınlığı var, kulüpten uzaklaştılar. Onun için şu an Serdal Adalı ve Ahmet Nur Çebi, uygun bir liste oluşturmakta güçlük çekiyor. İkisi de aday olmayabilir. Ahmet Nur Çebi, bu seçime girmeli, yoksa bir daha da çıkmaması lazım. Beşiktaş'ı çok zor günler bekliyor. Ancak Beşiktaş küllerinden doğar, koca bir çınardır, öyle kolay kolay yıkılmaz.

FİKRET ORMAN YİNE ADAYIM DİYEBİLİR

Fikret Orman'ın kazanacağı çok şey var ama kaybedeceği bir şey yok. Duruma bakacaktır, aday çıkmazsa son gün "Kulübü zor durumda bırakmam, yine adayım" diyecek. Herkesle görüşüyor, harıl harıl çalışıyor. Ona abisi olarak söylüyorum; ben olsam ne yaparım biliyor musun, kendimi ibra ettirmem, inceletirim kendimi. Aklanırsam da başım açık giderim. Bu yönetimle ilgili çok ciddi şaibeler var. Devlete başvursun, kulübü denetlesinler. Hiçbir şey çıkmazsa kendisini sırtımda taşırım.

DEMİRÖREN MENFAAT SAĞLAMADI

Beşiktaş'a başka bir yönetim gelsin, hesaplara girsin, borç daha fazla çıkar. Yıldırım Demirören bıraktığı zaman 300 milyon borç vardı, 120 milyonunu bıraktı. Hacze gitse alırdı, almadı. Demirören bıraktığında derneğin borcu yoktu, şimdi 1.4 milyar lira borcu var, mal varlıklarının hepsi gitmiş vaziyette. Ben Yıldırım Demirören'in yönetimindeyken de kendisine muhalif oldum; 'Kulüp kötü yerlere gidecek. Yapmayın, etmeyin' diye ancak kendisine bir kuruş maddi menfaat sağlamış birisi değildir. Kendi cebinden para verdi. Kötü yönettiği doğru, yanlış transferler yaptı ama menfaati olmadı.

ŞENOL GÜNEŞ'İN ALTI OYULDU

BİR futbol takımında antrenörün payı %10'dur. Şenol Güneş, iki yıl şampiyon olduktan sonra doğru transferler yapılsaydı şampiyon olmaya devam ederdi. Şenol hocanın sosyal medya trolleriyle altı oyuldu. Adamı rahat bırakmadılar. Ben küfür mü ettim ne yaptım da beni ihraç etmek istediler. Yazdıklarımın hepsi doğru çıktı. Divan Kurulu eski başkanı Yalçın Karadeniz borçla ilgili açıklama yaptı, başkanlığını aldılar. Beşiktaş'a önce demokrasi lazım. Bu ihraç edilenler ve edilmek istenenlerle ilgili muhakkak af çıkması lazım.