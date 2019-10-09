Zanka: Emre Belözoğlu bizi şampiyon yapacakl

Sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Danimarkalı stoper Zanka'dan iddialı açıklamalar geldi. İlk defa bu kadar büyük bir kulüpte forma giydiğini söyleyen tecrübeli oyuncu, "Taraftarın tutkusunu ve aşkını hissediyorsunuz. İstenilen sonuçları alamazsak hayal kırıklığı yaşadıklarını görebiliyorum. Şampiyon olacağımıza inanıyoruz. Çok iyi bir kaptanımız var, Emre Belözoğlu. Şampiyonluk için ne gerektiğini biliyor. Onun bizi doğru adımlarla şampiyonluğa ulaştıracağından eminim. Burada başarılı olmak için neyin gerektiğinin bilincindeyiz, elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

İstanbul ilham verici

İSTANBUL'UN harika bir şehir olduğunu belirten Zanka, "Kız arkadaşım İstanbul'u benden daha çok seviyor. Tarihi yapıları ve kültür hazinesi ile onun için bulunmaz bir şehir. İstanbul canlı ve ilham verici" diye konuştu. F.Bahçeli oyuncu, çayı ve mantıyı da çok sevdiğini vurguladı.

Hasan Ali'ye yeni tabanlık

FENERBAHÇE'DE uzun süren sakatlığın ardından Galatasaray karşılaşmasının son dakikalarında oyuna alınan Hasan Ali Kaldırım, ayağına özel olarak yapılan tabanlığında yaşadığı uyumsuzluk nedeniyle Amerika'ya uçmuştu. Tolga Ciğerci'nin de daha önce gittiği merkezde yeni tabanlık yaptıran milli sol bek, İnstagram hikâyesinden uygulanan işlem ve son durumu hakkında paylaşımlarda bulundu.

Fenerbahçe sakin kaldı!

SÜPER Lig'de geride kalan 7 haftada istikrarsız bir görüntü çizen Fenerbahçe, centilmenlik anlamında ise rakiplerini geçti. Milli maçlar nedeniyle ara verilen ligde 7 haftada 316 sarı, 22 de kırmızı kart çıktı. Bu süreçte 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan sarı-lacivertliler, tüm maçlarını 11 kişi tamamlarken, sadece 8 sarı kart gördü. Ligde 5. sırada bulunan F.Bahçe'de sarı kart gören isimler Vedat Muriqi, Luiz Gustavo, Nabil Dirar (2), Zanka (2) ve Emre Belözoğlu (2) oldu.