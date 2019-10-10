Beşiktaş'ta Fikret Orman'ın istifa kararıyla başlayan olağanüstü kongre sürecinde yavaş yavaş sona geliniyor. Seçim, çoğunluk sağlanırsa 13 Ekim'de, sağlanamazsa 20 Ekim'de yapılacak. Yönetime talip olan isimler, topladıkları imzaları bugün 17.00'ye kadar Divan Kurulu'na vermek zorunda. Serdal Adalı 850, Ahmet Nur Çebi 650 imza toplarken, Hürser Tekinoktay da 261 imza ile barajı aştı. Ancak Çebi'nin aday olmayacağı öğrenildi. Adalı ise %99 ihtimalle seçime girecek. Beşiktaş'ta şimdiye kadar kimsenin adaylığını resmi olarak açıklamamasının ardında ise ekonomik nedenlerin yattığı ileri sürüldü. Göreve gelecek olan yeni yönetim, ocak ayına kadar yapılacak ödemeler için 700 milyon TL'lik kaynak yaratmak zorunda. Ayrıca Bankalar Birliği'nin başkanlar ve yönetim kurulu üyelerinin kulübe verdikleri paraları ancak borçlar bittikten sonra alabilecekleri şartını koştuğu ortaya çıktı.

KARTAL'IN POTADAKI YENI SPONSORU ÖZERSOYLAR

Siyah-beyazlı kulüp, Özersoylar Grubu ile Beşiktaş Sompo Sigorta Erkek Basketbol Takımı'na destek için iş birliği anlaşması yaptı. Vodafone Park'ta düzenlenen lansmana Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile Özersoylar Üst Yöneticisi Osman Kürşat Ersoy da katıldı.