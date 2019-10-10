Galatasaray'da Fatih Terim gönderilecek isimleri belirledi

Üst üste aldığı kötü sonuçlarla taraftarlarını kahreden Galatasaray'da 3. operasyon kapıda... Gençlerbirliği maçından sonra "Ocak'ı bekleyin" diyen teknik direktör Fatih Terim devre arasında flaş hamlelere hazırlanıyor. Tecrübeli hoca takımın yıldız isimlerini gözden çıkardı.
Giriş Tarihi: 10.10.2019 10:18Güncelleme Tarihi: 10.10.2019 10:19
ÇOK ÖNEMLİ İSİMLER GİTTİ
Geçen sezon Gomis, Serdar Aziz, Rodrigues ve Maicon gibi önemli isimlerle yollarını ayıran Terim bu sezon başı da da Fernando ve Badou Ndiaye'nin gidişine onay verdi.