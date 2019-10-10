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3 - 1 (MAÇ SONUCU)

UEFA EURO 2020 elemeleri C grubu 7. maçında milli takımı 'yı 3-1'lik skorla devirdi. Galatasaraylı karşılaşmada 66 dakika sahada kaldı. İşte heyecanlı geçen karşılaşmaya ilişkin tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 11.10.2019 02:18 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019 02:24
Hollanda 3 - 1 Kuzey İrlanda (MAÇ SONUCU)

UEFA EURO 2020 elemele karşılşamaları C grubu 7. maçında Kuzey İrlanda'yı konuk eden Hollanda evinde 3-1'lik skorla rakibini devirerek 3 puanın sahibi oldu. Sahaya ilk 11'de çıkan Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da forma giyen Ryan Babel 66 dakika saha da kaldı. İşte maçın detayları.

Kuzey İrlanda son dakikalar Magennis'in golüyle ev sahibi Hollanda karşısında öne geçmeyi başardı. Ancak, Hollanda'nın 81. ve 90+4. dakikalarda Depay ve 90+1. dakikada Luuk de Jong'un imza attığı gollerle sahadan galip olarak ayrıldı.

Bu sonuçla Hollanda puanını 12'ye yükseltirken, averajla Almanya'yı geçerek liderlik koltuğuna oturdu.

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Hollanda 3 - 1 Kuzey İrlanda (MAÇ SONUCU)
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