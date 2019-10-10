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: , Beşiktaş'tan büyük

“Beklenti iki takımda da çok yüksek ama başarılarını ele aldığımızda ’ın daha büyük bir kulüp olduğunu görebilirsiniz.”

Giriş Tarihi: 10.10.2019
Ryan Babel: Galatasaray, Beşiktaş'tan büyük
Bu sezon G.Saray'ın tüm resmi maçlarında oynayan Hollandalı futbolcu Ryan Babel, ülke basınına açıklamalarda bulundu. 32 yaşındaki yıldız, eski takımı Beşiktaş'la sarıkırmızılıları kıyaslayarak şu ifadeleri kullandı: "Beşiktaş ve Galatasaray iki büyük kulüp. Beklentiler iki takımda yüksek ama başarılarını ele aldığımızda G.Saray'ın daha büyük bir kulüp olduğunu görebilirsiniz. G.Saray'da mutluyum. İstediğimiz sonuçları alamadık ama fantastik oyunculardan kurulu harika bir takımız. Endişeli değilim, tatmin edici bir galibiyet alırsak her şey yeniden muhteşem olacak."
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Ryan Babel: Galatasaray, Beşiktaş'tan büyük
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