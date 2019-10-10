Ryan Babel: Galatasaray, Beşiktaş'tan büyük

BUGÜN NELER OLDU

u sezon G.Saray'ın tüm resmi maçlarında oynayan Hollandalı futbolcu Ryan Babel, ülke basınına açıklamalarda bulundu. 32 yaşındaki yıldız, eski takımı Beşiktaş'la sarıkırmızılıları kıyaslayarak şu ifadeleri kullandı: "Beşiktaş ve Galatasaray iki büyük kulüp. Beklentiler iki takımda yüksek ama başarılarını ele aldığımızda G.Saray'ın daha büyük bir kulüp olduğunu görebilirsiniz. G.Saray'da mutluyum.Endişeli değilim, tatmin edici bir galibiyet alırsak her şey yeniden muhteşem olacak."