Serdal Adalı kimdir? Serdal Adalı kaç yaşındadır?

Spor tutkunları Serdal Adalı hakkında geniş bilgiye sahip olmak istiyor. Beşiktaş'ta mevcut yönetimde başkan yardımcısı olan Serdal Adalı, olağanüstü genel kurulda başkanlığa aday olunca gündemde yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Peki Serdal Adalı kimdir, kaç yaşındadır?

SERDAL ADALI KİMDİR?

Serdal Adalı, 1964 yılı Adana doğumlu. İş adamı ve Türkiye Jokey Kulübü'nün 25. başkanı olan Serdal Adalı 1984 yılında iş hayatına atıldı. Babasının rahatsızlığı dolayısıyla California Üniversitesi'ndeki lisans eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalan Adalı, ailesinin desteğiyle Adalı Holding'i kurdu.

İnşaat, servis, lojistik, catering ve enerji alanlarında 6 bini aşkın çalışanıyla uluslararası alanda iş yapmaktadır. 21 Eylül 2012 tarihinde Veliefendi Hipodromu Şeref Salonu'nda yapılan Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu sonrası Türkiye Jokey Kulübü'nün 25. başkanı oldu. Adalı, evli ve iki çocuk babasıdır.