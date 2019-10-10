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Sosa için para ikinci planda

’un sözleşme yenilemek istediği Arjantinli kalmaya sıcak bakıyor. Maksimum kontrat önerilecek olan Sosa da kalmak istediğini yönetime iletirken ücreti ile ilgili hiçbir talepte bulunmadı.

YUNUS EMRE SEL Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 10.10.2019
Sosa için para ikinci planda

Trabzonspor iç transferde anlaşmayı çok istediği Arjantinli oyuncu Jose Sosa'nın menajeriyle milli arada bir kez daha masaya oturacak. Daha önce Trabzonspor'da kalmaya sıcak baktığına dair açıklamalar yapan ve bu konuda menajerinin görüşmeleri sürdürdüğünü ifade eden Sosa'nın olumlu yaklaşımı bordomavili yönetimi sevindiriyor. Tecrübeli futbolcunun sözleşmesini 1 yılı opsiyonlu olmak üzere iki yıl uzatmak isteyen Trabzonspor yönetiminin oyuncuya verebilecekleri en yüksek düzeyden teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

YILLIĞI 3.2 MİLYON EURO

Sosa'nın Trabzonspor'da ve şehirde gördüğü ilgiden çok memnun olduğu, bu yüzden de sözleşme uzatmak için para konusunu gündeme bile getirmediği ifade edildi. Transfermarkt'te piyasa değeri 2 milyon Euro olarak gösterilen 1985 doğumlu oyuncu, yıllık 3.2 milyon Euro'luk sözleşmesi ile bordo-mavililerin en fazla kazanan futbolcularından biri.

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SOSA, geçen yılın ikinci yarısı ile birlikte sorumluluk alan ve takıma önemli katkılar sağlayan bir isim. Ayrıca liderlik özelliği de olan bir futbolcu. Sahada olumsuz görüntülerin ortaya çıktığı sürelerde sorumluluk alıp, takım arkadaşlarına sinerji kattığı maçlar var. Trabzonspor'un Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile yaptığı ve çok önemli olan zorlu maçlarda bu zamana kadar alınan başarılı sonuçlarda büyük katkısı olduğunu düşünüyorum. İlerlemiş yaşına rağmen şu an geldiği noktada anlaşma yapılması çok doğru olur.

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Sosa için para ikinci planda
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