Arnavutluk’u yen Fransa’ya lider git

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 7. maçında bugün sahasında Arnavutluk ile karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Maçı Romanya Futbol Federasyonundan hakem Ovidiu Hategan yönetecek. Gruptaki diğer mücadeleler ise yine 21.45'te başlayacak olan İzlanda-Fransa ve Andorra-Moldova maçları.

Grupta yaptığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan ay-yıldızlı ekip, 15 puan ile lider durumda bulunuyor. Hedef Arnavutluk'u yenip, aynı puana sahip ikinci Fransa ile 14 Ekim'de deplasmanda oynanacak karşılaşmaya moralli gidebilmek.