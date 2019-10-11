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, ile anlaşamadı

Takıma geçen sezon TFF 1'inci Lig'de şampiyonluk yaşatan 'le yollarını tek taraflı ayırdıktan sonra teknik direktör arayışına girişen Süper Lig ekibi Yukatel , kente davet ettiği 'la anlaşamadı. Yönetim rotasını farklı isimlere çevirdi.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 11.10.2019 11:32 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019 11:56
Denizlispor, Tolunay Kafkas ile anlaşamadı

Süper Lig'de son 5 haftada galibiyet yüzü göremeyen Denizlispor'da, Tolunay Kafkas ile masaya oturan yönetim, yapılan görüşmelerin ardından deneyimli çalıştırıcıyla anlaşma sağlayamadı.

Denizlisporlu kurmayların bu gelişme üzerine teknik direktör görüşmelerinde, takımı 2010-2011 sezonunda da çalıştıran Hamza Hamzaoğlu, 1'inci Lig'de Hatayspor'dan ayrılan İlhan Palut ve Süper Lig'in deneyimli teknik adamları Ertuğrul Sağlam ile Mehmet Özdilek'e yöneldiği öğrenildi. Ege temsilcisi, lige verilen milli maç arasında yeni teknik direktörünü takımın başına getirmeyi hedefliyor.

20 Ekim'de iç sahada oynanacak Fenerbahçe maçı hazırlıklarını antrenörler Levent Kartop ve Utku Alemdaroğlu yönetiminde sürdüren Denizlispor, yarın saat 16.00'da Atatürk Stadı'nda Altınordu ile taraftara açık hazırlık maçı yapacak.

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Denizlispor, Tolunay Kafkas ile anlaşamadı
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