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Denizlispor'un yeni teknik direktörü

Süper Lig ekibi ’un yeni teknik direktörü oldu. Yeşil-siyahlı kulübün yöneticileri, İstanbul’da görüştükleri Özdilek ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 11.10.2019 15:41
Denizlispor'un yeni teknik direktörü Mehmet Özdilek

Hafta başında Yücel İldiz ile yollarını ayıran Denizlispor'da teknik direktörlüğe Mehmet Özdilek getirildi. Kulüp Başkanı Ali Çetin, yardımcıları Kaan Şanlıkan ve Taner Atilla ile futbol şubeden sorumlu asbaşkan Ali Fırat, İstanbul'da deneyimli teknik direktör ile bir araya geldi. Yapılan görüşmede anlaşma sağlandı.

Mehmet Özdilek, yarın Altınordu ile yapılacak hazırlık maçından önce Yukatel Denizlispor Haluk Ulusoy Tesisleri'ne gelerek saat 14.00'te sözleşme imzalayacak. Sözleşme süresi sezon sonuna kadar olacak.

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Denizlispor'un yeni teknik direktörü Mehmet Özdilek
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