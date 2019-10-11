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'ye deplasmanda soğuk duş! 2 - 1 İngiltere (MAÇ SONUCU)

EURO 2020 elemeleri A grubu 7. maçında Çek Cumhuriyeti'yle karşılaşan deplasmanda 2-1'lik skorla yenilerek kan kaybetti. İşte maçın detayları...

Giriş Tarihi: 12.10.2019 02:23 Güncelleme Tarihi: 12.10.2019 02:23
İngiltere'ye deplasmanda soğuk duş! Çek Cumhuriyet 2 - 1 İngiltere (MAÇ SONUCU)

UEFA EURO 2020 A grubu 7. karşılaşmasında İngiltere konuk olduğu Çekya karşısında 2-1'lik skorla mağlup olarak deplasmandan eli boş döndü. İşte maçın detayları...

Maçta ilk gol 5. dakikada İngiltere'den geldi. Harry Kane'in penaltıdan attığı gol takımını öne geçirdi. Ancak 9. dakikada Jakub Brabec skoru beraberliğe taşıdı. 85. dakikada Zdenek Ondrasek'in golü maçın skorunu belirleyerek Çekya'ya galibiyeti kazandırdı

Bu sonuçla İngiltere ilk kez mağlubiyeti tadarken. Çekya 12 puanda kalan İngiltere'yi yakaladı.

Grupta oynanan diğer maçta ise Karadağ, Bulgaristan ile beraberliğe razı oldu.

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İngiltere'ye deplasmanda soğuk duş! Çek Cumhuriyet 2 - 1 İngiltere (MAÇ SONUCU)
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