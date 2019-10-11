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’da iki ayrılık birden

İstikbal Mobilya ’da antrenör ve ile yollar ayrıldı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 11.10.2019 09:09
Kayserispor’da iki ayrılık birden

Uzun süredir İstikbal Mobilya Kayserispor'da görev yapan iki teknik adam ile yollar ayrıldı. Hikmet Karaman'ın teknik ekibinde görev yapan Kayserili antrenörler Hakan Ertürk ve Erdoğan Özdoğan ile devam edilmeyecek.

İstikbal Mobilya Kayserispor kulübü resmi internet sitesinden yaptığı duyuruda "Hikmet Hocamızın ayrılışından sonra yeni hocamızın göreve gelmesine kadar olan süreçte takımımızın antrenmanlarını devam ettiren Hikmet hocamızın yardımcılıklarını yapan Hakan Ertürk ve Erdoğan Özdoğan hocalarımıza ayrıca teşekkür ederiz" denildi.

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Kayserispor’da iki ayrılık birden
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