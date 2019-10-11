Merih’ten tokat gibi yanıt!

Ordumuzun Kuzey Suriye'deki Barış Pınarı Harekatı sürerken terör örgütü sempatizanlarının yönlendirmeleri de devam ediyor. İtalyan Milli Takımı ve Juventus'un eski oyuncusu Claudio Marchisio, haddini aşan bir paylaşım yaparken tokat gibi cevap, Juventus forması giyen milli oyuncumuz Merih Demiral'dan geldi.

Marchisio, Nazi işgali sırasında yazdığı günlüklerle sembol olan Anne Frank'in "Dünyanın ıssız bir yere dönüştüğünü görüyorum; bir gün bizi de yok edecek olan fırtınanın yaklaştığını duyabiliyorum. Milyonların acısını hissediyorum" sözlerini hatırlatıp "77 yıl sonra Türkiye, Suriye'deki Kürtleri bombalamaya başladı. Bu dünya toplumları için büyük utanç. Oradaki her kurbandan kendimizi sorumlu hissetmeliyiz" diyerek süreci çarpıttı.

Merih Demiral ise "Yurtta Sulh cihanda sulh" başlığı ile şu cevabı verdi: "Türkiye ile Suriye sınırında terörist koridor oluşumu var. PKK/ YPG kadınlar, çocuklar ve bebekler dahil 40 bin kişinin ölümünden sorumludur. Türkiye'nin misyonu, güney sınırımızda terör koridoru yaratılmasını engellemek ve 2 milyon Suriyeli'yi güvenli bölgeye yerleştirmek."