Radamel Falcao'dan Real Madrid mesajı

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Radamel Falcao, UEFA'ya özel röportaj verdi. Real Madrid maçlarını hedef gösteren Kolombiyalı golcü şunları söyledi:



Biz hâlâ şekillenmeye devam eden takımız. Çünkü transfer döneminin son anlarında yeni oyuncuların gelişiyle kadromuz tamamlandı.

Bu oyuncu grubunun önümüzdeki maçlarda gerçekten heyecan yaratacak ve hedeflediğimiz başarılara ulaşacak kalitesi var.

Real Madrid maçları bizim için hayati öneme sahip. Onların üzerinde bazı soru işaretleri var. Ancak sonuçta Real Madrid ve müthiş oyunculardan kurulu bir ekip.

Takım olarak o maçlara kadar birbirimize daha alışmış ve daha güçlü olacağız. Real Madrid gibi takımlara karşı oynamak her zaman ayrı bir motivasyondur. Umarım keyif alarak güzel bir oyun oynayacağız ve 3 puanı alacağız.

Galatasaray'a gelmek benim için cazip bir meydan okumaydı. Galatasaray, Türkiye'de devasa bir kulüp.

Buradaki futbol tutkusu Güney Amerika'ya benziyor. Avrupa'da gördüğüm en iyi atmosfer, muhteşem. Gerçekten kalbimi fethettiler.

Kaplan yuvasını buldu!

G.Saray'ın yıldızı Falcao, sonunda evine kavuştu. İstanbul'a uzun vadeli olarak geldiğini her fırsatta yineleyen yıldız oyuncu rezidansta yaşamak istemediği için müstakil bir ev arayışına girmişti. El Tigre, (kaplan) lakaplı Falcao, sonunda istediği ortamı buldu. Eşi ve 3 kızı ile birlikte Göktürk'teki yeni evinde yaşamaya başladı. Stada da yakın yerde oturmak isteyen oyuncu Göktürk'ü seçerken ailesi ile birlikte sık sık yürüyüş yapıp, oksijen depoluyor.

Falcao'nun eşi Lorelei Taron, kızı ve köpekleri ile yeni evinde mutluluk pozları veriyor...

Falcao ve eşi, sık sık çocuklarıyla yeni evinin çevresinde yürüyüş yapıyor.



G.Saray, hazırlıklarını sürdürürken, Falcao'nun tedavisine devam edildi.

NZONZI: BİR YERE GİTMİYORUM

İtalyan basınında, devre arasında ayrılacağı iddiaları gündeme gelen Steven Nzonzi, haberleri yalanladı. GS TV'ye konuşan Fransız oyuncu Torino'ya gideceği iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyleyip "Ben Galatasaray'da mutluyum. Kesinlikle bir yere gitmiyorum. Taraftarımız benim ağzımdan duymadığı hiçbir şeye inanmasın" dedi.

FATURA KABARDI

SABAH'IN üç gün önce 'Yemek Operasyonu' başlığıyla duyurduğu gibi Türk Telekom Stadı'nda yemek hizmeti veren Divan Restaurant'ın sözleşmesi feshedilmek üzere... F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un Fatih Terim'e yönelik sözlerinin ardından yönetim, 500 bin dolarlık tazminatı verip firma ile sözleşmeyi fesh edecek. Bundan sonraki dönem için Sardunya ve Sodexo gibi Catering firmaları ile temasa geçildi ve fiyat alınmaya başlandı. Bu firmalar ise ödeme sürelerinden dolayı sarı-kırmızılıların beklediğinden daha fazla fiyat isterken kişi başı üzerinden yapılacak anlaşma için pazarlıklar sürüyor.