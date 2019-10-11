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'dan Brezilya çıkarması

’da ara dönem transfer çalışmaları şimdiden başladı. Bordo-mavili kulübün scout ekibi, oyuncu izlemek için Brezilya'ya gitti. Takibe alınacak futbolcuların orta saha ve hücum bölgesine yönelik olacağı öğrenildi.

YUNUS EMRE SEL Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 11.10.2019
Trabzonspor'dan Brezilya çıkarması

Son iki maçında aldığı galibiyetlerle milli araya üçüncü sırada giren Trabzonspor, sezonu zirvede bitirmenin hesaplarını yaparken, transfer çalışmalarına da start verdi. Bordo-mavili teknik heyetin raporu ve yönetim kurulunun onayı ile scout ekibi, Brezilya'ya çıkarma yaptı. Brezilya'da bir süre kalacak olan Trabzonspor'un scoutları, özellikle orta saha ve hücum için oyuncu izleyecek. İzleme komitesinin belirli bir isim üzerinde durmayacağı, uygun maliyetli ve kaliteli oyuncuları belirledikten sonra rapor hazırlayacağı öğrenildi. Trabzonspor yönetiminin de teknik heyete danıştıktan sonra rapor doğrultusunda transfer için harekete geçeceği ifade edildi.

HOSSEİNİ GÖRÜŞME ODASINA

İç transferde Pereira, Novak ve Sosa'nın sözleşmelerini uzatma kararı alan Trabzonspor yönetimi, listeye Majid Hosseini'yi de dahil etti. Hosseini'nin 1 yılı opsiyonlu olmak üzere iki yıllık mukavelesini 3 yıl daha uzatmak isteyen bordomavililer, İranlı savunma oyuncusuyla önümüzdeki günlerde masaya oturacak. Yapılacak sözleşmeye yüksek rakamlı serbest kalma maddesi de konulacağı öğrenildi. Hosseini'nin yeni mukavele fikrine sıcak baktığı gelen haberler arasında.

PİQUE&SHAKİRA'YA TRABZON FORMASI

Trabzonspor'un Keşanlı formasını çok beğendiğini sosyal medyada dile getiren Barcelona'nın yıldız futbolcusu Gerard Pique'ye jest geldi. Bordo-mavili kulüp, Pique'nin yanı sıra hayat arkadaşı ünlü şarkıcı Shakira ve oğlu Milan'a da Keşanlı forma gönderdi.

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Trabzonspor'dan Brezilya çıkarması
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