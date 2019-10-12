Aslan topu tut

Futboluyla taraftarını tatmin edemeyen G.Saray'da oyuncuların en fazla sorun yaşadıkları noktaların başında 'topu tutamamak' geliyor. Performans karşılaştırması yapan Comparisonator uygulaması verilerine göre sarı-kırmızılı oyuncular, her maç ortalama 32.8 top kaybı yaparken, bu top kayıplarının 4.7'si 20 saniye içerisinde kendi kalesinde şuta sebep oldu. Galatasaray bu değeriyle Ankaragücü (7.71), Kayserispor (7), Konyaspor (5.14) ve Sivasspor (4.86) sonrası ligin en kötü takımı oldu.

BAŞARILI ATAK DEĞERİ DİPTE

Galatasaray hücum aksiyonlarında da vasatın altında kaldı. Cimbom hücumda başarılı atak girişimi ortalamasını maç başına 23.7'ye ancak çıkarabilirken, bu değerde ligde 14. sırada kaldı. Bu sayı Fenerbahçe'de 32.5, Kasımpaşa'da ise 33.7 oldu.

63 ŞUT ATTI, 57'Sİ KARAVANA

Falcao'yu kadrosuna katan ama bir türlü verim alamayan Galatasaray, rakip kalelere gönderdiği 63 şutun sadece 6'sını ağlarla buluşturabildi. Bu şutların 57'sinde karavana atan Terim'in ekibinin isabetli şut sayısı ise 31 oldu. G.Saray, rakip kalelere attığı isabetli şutları gole çevirme yüzdesinde Avrupa'nın en kötü 12. takımı olurken, ligin ise en kötü 2. ekibi durumuna geldi.

Performansıyla eleştirilen Belhanda, bu sezon girdiği ikili mücadelelerin yüzde 62'sini kaybetti.