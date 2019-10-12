Beşiktaş'ta tablo çok karanlık

Beşiktaş'ta Fikret Orman'ın görevi bırakma kararıyla girilen Olağanüstü Seçimli Kongre sürecinde adayların çalışmaları resmen start aldı. 20 Ekim'de gerçekleştirilecek seçimde yarışacak olan Serdal Adalı, Ahmet Nur Çebi, İsmail Ünal ve Hürser Tekinoktay güçlü listeler için hazırlıklarını sürdürürken, ortaya konan ekonomik tablo bir kez daha koltuğa oturacak başkanın işinin kolay olmayacağını gösterdi. Siyahbeyazlıların KAP'a bildirdiği mali raporda gelirlerin azaldığı, borcun ise arttığı görüldü.

3 AYDA 67 MİLYON TL ZARAR

Beşiktaş'ın 31.08.2019 itibariyle borcu 2.16 milyar TL'ye ulaştı. Dernekle birlikte konsolide borç ise 2.82 milyar TL oldu. Kulübün Mayıs ayında borcu 2 milyar 423 milyon 706 bin lira olarak duyurulmuştu. Şirket, Mayıs'tan 31 Ağustos 2019'a kadar olan dönemde 66,8 milyon TL zarar açıkladı. Geçen sene 31 Ağustos 2018'de ise 178 milyon TL zarar açıklanmıştı. Zarardaki düşüş geçen seneye göre %62 yani 111 milyon TL oldu. Bunun nedeni finansman giderlerindeki 85 milyon TL'lik azalış oldu.

KULÜBÜN GELİRLERİ YÜZDE 35 AZALDI...

Şirketin gelirleri geçen seneye göre %35 azalarak 190,7 milyon TL'den 122,4 milyon TL'ye düştü. Maliyetler ise %13 yani 20,8 milyon TL azalarak 159 milyon TL'den 138 milyona düştü. Buna bağlı olarak geçen sene 31,5 milyon TL brüt kâr açıklayan şirket, 15,9 milyon TL zarar açıkladı. Beşiktaş'ın borç yapılandırmasındaki temliklerle birlikte toplam temlikleri tam olarak 6 milyar 543 milyon 980 bin 038 TL. Bunun 5,53 milyar TL'si yayın gelirlerinden oluşmakta.