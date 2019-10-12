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İtalya, 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantiledi

İtalya, J Grubu maçında Yunanistan'ı 2-0 mağlup ederek 'na katılmayı garantiledi. Grubun diğer maçında Bosna Hersek, Finlandiya'yı 4-1 mağlup ederken Edin Vica sakatlanarak 18. dakikada oyundan çıktı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 12.10.2019 23:57 Güncelleme Tarihi: 12.10.2019 23:59
İtalya, 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantiledi

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nin 7. haftası, üçüncü gününde 8 karşılaşmayla devam etti.

EURO 2020 Elemeleri'nin 7. haftasının üçüncü gününde D, F ve J gruplarında 8 karşılaşma oynandı.

J Grubu'nda mücadele eden İtalya, evinde ağırladığı Yunanistan'ı 2-0 mağlup ederek 7'de 7 yaptı.

Grubun bir diğer maçında Bosna Hersek, Medipol Başakşehirli oyuncu Edin Visca'nın sakatlanarak 18. dakikada oyundan çıktığı mücadelede misafir ettiği Finlandiya'yı 4-1 mağlup etti.

F Grubu'nda, deplasmanda Norveç ile karşılaşan İspanya, 1-0 önde götürdüğü maçta son dakikada yediği golle galibiyeti kaçırdı ve 1 puana razı oldu.

Elemelerin 7. haftası, yarın C, E, G ve I gruplarında oynanacak 9 maçla devam edecek.

Sonuçlar şöyle:

D Grubu

Gürcistan-İrlanda Cumhuriyeti: 0-0
Danimarka-İsviçre: 1-0

F Grubu

Faroe Adaları-Romanya: 0-3
Norveç-İspanya: 1-1
Malta-İsveç: 0-4

J Grubu

Bosna Hersek-Finlandiya: 4-1
Liechtenstein-Ermenistan: 1-1
İtalya-Yunanistan: 2-0

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İtalya, 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantiledi
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