Milli takım, Fransa maçı hazırlıklarına başladı

2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda dün akşam karşılaştığı Arnavutluk'u 1-0 mağlup ederek liderliğini sürdüren milli takım, pazartesi günü deplasmandaki Fransa sınavının hazırlıklarına başladı.

Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. İdmanda, Arnavutluk maçında 11'de oynayan oyuncular salonda yenilenme çalışması yaparken, diğer futbolcular sahada çalıştı.

3 FUTBOLCU İDMANA ÇIKMADI

Ay-yıldızlılarda sakatlıkları nedeniyle Emre Belözoğlu, Kaan Ayhan ve Mahmut Tekdemir antrenmana katılamadı. Dünkü maç sırasında kaburgasında ağrı hisseden kaptan Emre'nin MR'ı çekildi. Tecrübeli futbolcunun durumunun MR sonucuna göre belli olacağı kaydedildi. Mahmut'un ayak bileğinde ağrı hissettiği, Kaan'ın da patella tendonunda sorun olduğu belirtildi.

İstanbul'daki son antrenmanını yapan milli takım, yarın saat 11.45'te havalanacak uçakla Fransa'nın başkenti Paris'e hareket edecek. Aynı gün maçın oynanacağı Saint-Denis kentindeki Stade de France'ta TSİ 20.30'da teknik direktör Şenol Güneş, bir milli futbolcuyla basın toplantısı düzenleyecek. Milliler, karşılaşmadan önceki son antrenmanını TSİ 21.00'de maçın oynanacağı statta yapacak.