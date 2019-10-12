Mustafa Cengiz patladı: Hadsizler

GALATASARAY'DA çarşamba günkü Divan Kurulu toplantısında eski yönetici Sedat Doğan başta olmak üzere kürsüde söz alan üyeler, Başkan Mustafa Cengiz'i sert sözlerle eleştirmiş ve seçime gitmesini istemişti. Divan'da cevap vermeyen Cengiz, dün Ali Sami Yen'i anma töreninde bu konu ile ilgili çok sert konuştu. Hafta içinde geniş açıklamalarda bulunacağını kaydeden Cengiz, "Bazı kürsüler maalesef çok hadsiz, orantısız şekilde kullanılmaktadır. Ali Sami Yen'in mezarı başında saygımdan ötürü bu polemiklere girmek istemiyorum. Haftaya geniş açıklamalar yapacağım'' dedi.

ZAFERLERE DOYMUYORLAR!

G.SARAY'IN Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera UEFA'ya röportaj verdi. Sarı-kırmızılı takım ile 14 kupa kazandığını söyleyen Muslera, "Türkiye'de çok başarılıyız. Bence insanlar buna biraz alıştılar. Çok fazla kazandığımız için zaferlere doymuyorlar. İki-üç maç ortalama sonuçlar alsak bile baskıyı hissediyoruz. Büyük takımlarda bu baskı var, hep kazanmalıyız" ifadesini kullandı.