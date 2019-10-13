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para mesaisinde

Kurmaylarıyla ödemeler üzerine çalışan , takımla ilgili konuları ise şu an için ikinci planda tutuyor

Giriş Tarihi: 13.10.2019
Ahmet Nur Çebi para mesaisinde

BEŞIKTAŞ'TA kongre sürecindeki adaylar çalışmalarına tüm hızıyla başladı. Siyah-beyazlılarda yapılacak kongrenin güçlü isimlerinden Ahmet Nur Çebi, kurmaylarıyla birlikte ekonomi konuları üzerine sıkı çalışma içerisinde.

Mesainin büyük bölümünü kulübün ödemeleri ve gelecek mali planlamaları üzerine harcayan Çebi, takımla ilgili konuları ise şu an için ikinci planda tutuyor.

Çarşamba günü basınla bir araya gelecek olan Ahmet Nur Çebi'nin burada tüm konulara açıklık getireceği, projelerini anlatacağı ifade edildi.

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Ahmet Nur Çebi para mesaisinde
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