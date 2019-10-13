Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Altay'dan 3-0'lık galibiyet

'dan 3-0'lık galibiyet

TFF 1. Lig ekiplerinden , sezona verilen milli maç arasında U19 takımıyla oynadığı hazırlık karşılaşmasını 3-0 kazandı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 13.10.2019 14:25 Güncelleme Tarihi: 13.10.2019 14:28
Altay'dan 3-0'lık galibiyet

Sahaya Aydın - Yasin, Kutay Yokuşlu, Cenk, Özgür, Yılmaz, İbrahim Al Hassan, Hakan Demirci, Leandrinho, Oğuz Han Aynaoğlu ve Hüsamettin ilk 11'i ile çıkan siyah-beyazlılar ilk yarıyı 36. dakikada Hüsamettin'in golüyle 1-0 önde tamamladı. 58'de Hakan Demirci farkı 2'ye çıkarırken, 80. dakikada şık bir gole imza atan Hüsamettin maçın skorunu ilan eden isim oldu.

Siyah-beyazlı ekipte sol ayak bileğinde hafif ödem bulunan İbrahim Öztürk ve ülkesi Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nın Togo ile oynadığı maçta forma giyen Tavares dışında eksik bulunmuyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Altay'dan 3-0'lık galibiyet
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN