Anthony Nwakaeme durdurulamıyor

SON 3 karşılaşmada 2 gol ve 2 asist kaydeden Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Anthony Nwakaeme, performansıyla eski günlerine döndüğünün mesajını verirken yüksek teknik kapasitesi ile de ön plana çıktı. Takımın en etkili silahlarından biri olan 30 yaşındaki oyuncu, çalım yaparak rakibini eksilten oyuncular listesinde ilk 3'e girdi. Süper Lig'de ilk 7 hafta sonunda bu alanda 22 çalımla Btc Türk Yeni Malatyasporlu Fofana zirvede yer aldı, onu 20 çalım ile Trabzonsporlu Nwakaeme takip etti.

CEZA SAHASINDA DA İLK 3'TE

NWAKEME ayrıca ceza sahasında topla buluşma sayısında da ilk üç oyuncu arasında yer alıyor. 51 kez ceza sahasında toplu buluşan Fenerbahçeli Vedat Muriqi'nin ilk sırada bulunduğu listede, Alanyasporlu Cisse (50) ikinci, Trabzonsporlu Nwakaeme (47) üçüncü sıraya yerleşti. Ceza sahasında en fazla topla buluşan bu oyunculardan Muriqi'in 3, Cisse'nin 6, Nwakaeme'nin ise ligde 2 golü bulunuyor.

ÜNAL KARAMAN'IN 7 ASI!

BU sezon 7 lig ve 6 Avrupa olmak üzere toplamda 13 resmi maça çıkan Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, 7 oyuncusundan hiç vazgeçmedi. 13 karşılaşmaya da ilk 11'de başlayan kaleci Uğurcan Çakır, tüm müsabakalarda 90 dakika süre alarak bin 170 dakika ile takımda en çok sahada kalan isim oldu. Onu 13 maçta bin 111 dakika süre alan Filip Novak takip etti. Jose Sosa 13 maçta bin 106 dakika, Anthony Nwakaeme 13 maçta bin 100 dakika, Joao Pereira 12 maçta bin 80 dakika, Alexander Sörloth 13 maçta bin 22 dakika ve Abdulkadir Parmak 13 maçta bin 9 dakika forma giydiler.

KURTARMAK BİZİM KANIMIZDA VAR

KIZILAY, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Trabzonspor Kulübü'nün ortaklaşa geliştirdiği proje kapsamında, "Kurtarmak bizim kanımızda var" projesiyle 1867 adet kan bağışı kampanyası başlatıldı. Projeye destek veren teknik direktör Ünal Karaman ile futbolcular Fernandes, Erce, Kamil Ahmet, Novak ve Avdijaj, taraftarlarla bir araya gelip bol bol fotoğraf çektirdi.