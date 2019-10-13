Arnavutluk zaferi sonrasında soyunma odasındaki coşku, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ile zirve yaptı. Barış Pınarı Operasyonu'nu Ankara'dan yöneten Başkan Erdoğan, soyunma odasındaki oyunculara Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun telefonundan seslenirken, "Suriye'de sınır ötesi operasyonu yaptığımız sıkıntılı bir dönemde sağladığınız başarıdan dolayı tebrik ediyorum. Ülkemize moral oldunuz. Bu başarınız Fransa maçı ile artı düzeyde devam edecek. Başarılarınızın devamını diliyorum. Orada olmak çok isterdim ama operasyon nedeniyle yerimden ayrılamıyorum. Maçı TV'den izledim" diye konuştu.

MİLLİ TAKIM ÇOK İYİ GİDİYOR

ERDOĞAN'IN ardından teknik direktör Şenol Güneş söz alırken, "Takım adına saygılarımızı sunuyoruz. Türkiye için acı bir gündü. Tüm futbolcularımız askerlerimizin yanında. Birimizin gözyaşı hepimizin gözyaşı. Bunları bize yapanların yanına kâr kalmayacak" ifadelerini kullandı. Erdoğan Güneş'e, "Çok iyi gidiyor. Son anlarda gelen rakamlar da çok iyi" karşılığını verirken deneyimli teknik adam, "Allah kolaylık versin. Bize düşen görev varsa biz de asker olmaya hazırız" sözleriyle tüm takımın desteğini iletti.

EMRE: DUALARIMIZ SİZLERLE

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan ile teknik direktör Şenol Güneş'in konuşmasının ardından, Güneş, telefonu kaptan Emre Belözoğlu'na verdi. Erdoğan, "Emre gözlerinden öpüyorum" derken Emre şu ifadeleri kullandı: "Bütün arkadaşlarımızla ellerinizden öpüyoruz. Allah sizlerin yar ve yardımcısı olsun. Dualarımız sizinle. Dualarımız askerlerimizle. Allah sizleri muzaffer etsin." Emre'nin sözleri sonrasında Başkan Erdoğan, ay-yıldızlı ekibi galibiyetten dolayı kutlayıp başarılar diledi.

FRANSA'YA ÖZEL YAZI

GÖZLER artık yarın oynanacak Fransa maçına çevrildi. TFF maçla ilgili olarak hem Fransa'yı hem de UEFA'yı uyardı. Fransa Futbol Federasyonu'na şu denildi: "Statta ve etrafında gerekli önlemleri alın. Özellikle sahaya terör propagandası yapabilecek taraftar inebilir. Bunun sorumsulusu siz olursunuz."

DEV MAÇA ALMAN HAKEM

FRANSA ile yarın deplasmanda oynayacağımız maçı Alman hakem Felix Brych yönetecek. TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşmaya büyük önem veren UEFA, önde gelen hakemlerinden Brych'i bu maçta görevlendirdi. 44 yaşındaki Alman hakem daha önce 2015 yılında Türkiye'nin deplasmanda Hollanda ile 1-1 berabere kaldığı maçı da yönetmişti.